L’OL chambre Saint-Étienne après sa montée en Ligue 1

Nabil Fekir célébrant son but avec l’OL contre Saint-Etienne (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Suite au match nul arraché, dimanche, dans les dernières minutes de la prolongation dimanche à Metz (2-2), Saint-Étienne retrouve la L1. L’OL n’a pas perdu de temps pour réagir…

L’ASSE remonte en Ligue 1 après avoir pris le meilleur lors des barrages sur Metz (2-1, 2-2), dans une double confrontation très animée, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes. Ce retour dans la plus haute division du football français est un véritable soulagement pour Saint-Étienne, mais du côté de Lyon, certains sont impatients de retrouver leurs matchs favoris de la saison : le derby contre les Verts. Ce retour dans l'élite du voisin stéphanois a rapidement fait réagir l’OL, une fois le coup de sifflet final retenti.

Le derby a déjà commencé

En effet, le club a posté une photo de Nabil Fekir célébrant devant le virage stéphanois, après avoir inscrit le cinquième but à Geoffroy-Guichard. Cette image rappelle forcément de bons souvenirs aux supporters lyonnais, puisque leur club s’était imposé 5-0 ce soir-là, lors de la saison 2017-2018. Une célébration qui avait déclenché son lot d'incidents et de polémique, mais l'OL n'a pu s'empêcher de s'offrir un petit tacle au club du Forez. "Ça vous manquait tant que ça, la fête des voisins ?"

Pour la petite anecdote, l'AS Saint-Etienne, juste après le but du capitaine lyonnais en novembre 2017, avait tweeté : "BUT pour l’OL signé Nabil Fekir qui se prend pour Messi dans sa célébration". Après une saison historique, les supporters lyonnais vont pouvoir revivre l'engouement d'un derby contre les Verts. En espérant que ces deux matchs puissent se jouer avec des supporters des deux camps...