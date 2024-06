OL : O’Brien, une révélation tout en paradoxe

Arrivé dans l’indifférence presque générale, Jake O’Brien a su profiter de la mauvaise passe de l’OL pour se faire une place au soleil. Révélation de la saison lyonnaise, l’Irlandais a séduit, même si certains manques ont été criants.

On dit souvent que les malheurs des uns font le bonheur des autres. En octobre dernier, c’est avant tout la situation catastrophique de l’OL qui a poussé Fabio Grosso à tenter un coup. Celui de lancer dans le grand bain Jake O’Brien un après-midi de déplacement à Reims. Un coup gagnant puisque vous avez élu l'Irlandais parmi les meilleurs joueurs lyonnais de la saison. Rien ne prédestinait pourtant O'Brien à faire ses premiers pas en Ligue 1 cette saison. Arrivé à la surprise générale à l’OL courant août, il ressemblait avant tout à un caprice de John Textor et à la représentation même des dérives que pouvait avoir la multipropriété. Prêté à Molenbeek en 2022-2023, le défenseur appartenait à Crystal Palace et a rejoint l’OL contre un million d’euros. Pas le transfert de l’année, mais un an plus tard, ce million risque de valoir bien plus.

Annoncé dans le viseur de certains clubs anglais et italiens, O’Brien pourrait bien être une plus-value inespérée s’il vient à mettre les voiles durant l’été. Tout est allé très vite et le principal intéressé en est certainement le premier surpris. Rembobinons avec cette arrivée en août 2023 sans que personne sache qui il est. Pas même Laurent Blanc qui ne lui accordera jamais sa confiance. Pire, le communiqué annonçant son arrivée laisse clairement entendre que c’est un choix de Textor et que le staff avisera d’ici à la fin du mercato, s’il intègre le groupe pro ou non… Alors certes, il n’a que 21 ans, mais comme message de bienvenue, on a connu mieux…

Révélation d'une défense plus friable que jamais

Resté finalement à l’OL après la fin du mercato, Jake O’Brien joue un match avec la réserve, mais se contente de regarder de loin les matchs de l’équipe première. Jusqu’à l’arrivée de Grosso qui va tout changer. L’Irlandais ne regrettera sûrement jamais d’avoir vu l’Italien débarquer sur le banc, car c’est grâce à lui qu’il a goûté à la Ligue 1, sans jamais la quitter ensuite. Numéro 4 dans la hiérarchie au début de saison, il est finalement le défenseur central qui a le plus joué avec 32 matchs et autant de titularisations.

Cela en dit long sur l’état de l’effectif de l’OL, même si O’Brien a vite démontré des qualités physiques assez surprenantes comme cette pointe de vitesse une fois lancé. Avec Duje Caleta-Car, ils ont formé la paire indéboulonnable de Pierre Sage et aussi paradoxal que cela puisse paraitre, il est la révélation de la saison alors que la défense lyonnaise n’a jamais été autant friable (55 buts encaissés). C’est d’ailleurs le bémol qu’ont pointé certains observateurs au fur et à mesure des matchs et des semaines.

Deuxième meilleur buteur de l'OL cette saison

Après la surprise de l’éclosion, certains manquements défensifs ont été un peu plus remarqués chez le natif de Cork. Un alignement parfois hasardeux, une position du corps qui l’est tout autant, il reste encore pas mal de choses à polir chez Jake O’Brien. À seulement 21 ans et pour une première saison, cela est presque normal, nous diriez-vous. Mais cela interroge sur la stratégie à venir durant le mercato sur le chantier de la défense. Moins mis en lumière, Caleta-Car n’est-il pas plus fiable avec un compère plus expérimenté ? O’Brien peut-il vraiment être titulaire une deuxième saison de suite alors que l’OL va chercher à retrouver son lustre d’antan ?

Proche de devenir international irlandais, Jake O’Brien a des manquements, mais aussi des atouts, comme cette présence physique dans la surface d’un côté comme de l’autre. Avec cinq buts inscrits, il est le deuxième meilleur buteur de l’effectif sur la saison qui vient de se terminer. Ce n’est pas forcément là où on l’attend, mais il représente une vraie menace. L'enchaînement des matchs lui a fait prendre confiance dans le jeu long même s'il est encore perfectible. Quoi qu’il en soit, comme l’OL, Jake O’Brien a eu des hauts et des bas dans cette saison. Et pouvoir le dire est déjà un exploit en soi, car le défenseur n’était pas programmé pour jouer. Et sa progression peut être plus qu'intéressante.