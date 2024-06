OL - JO 2024 : Henry explique ses choix pour Lacazette et Cherki

Ce lundi, Thierry Henry a sélectionné Alexandre Lacazette pour participer à la préparation des Jeux Olympiques de Paris. Le sélectionneur a expliqué son choix, tout comme celui de ne pas retenir à l’instant T Rayan Cherki.

Il a préféré prendre l’exercice avec le sourire, mais il concède que faire une liste comme celle pour les Jeux Olympiques est loin d’être une partie aisée. Ce lundi, Thierry Henry a dévoilé sa pré-liste des 25 joueurs pour préparer les JO 2024 de Paris. Un vrai chantier qui est encore amené à évoluer puisque le sélectionneur des Espoirs a confirmé qu’un troisième joueur de plus de 23 ans devrait intégrer le groupe sous peu. Il viendra alors rejoindre Jean-Philippe Mateta (26 ans) et Alexandre Lacazette (33 ans) comme les trois exceptions françaises pour ce tournoi olympique.

Car oui, le capitaine de l’OL fera bien partie de cette aventure, même si la liste définitive sera rendue le 3 juillet à la FIFA. Considérant que l’OL et le joueur "ne m’ont pas dit non" comme certains clubs, Henry a donc fait le choix de prendre Lacazette, avec qui il a noué une relation ces dernières années en tant qu’anciens Gunners. "Pourquoi je l’ai retenu ? Parce que je le suis. C’est un joueur de niveau A. Je ne dis pas qu’il aurait dû aller en A attention, je parle de niveau, a déclaré dans un sourire le coach en conférence. Ce sont des joueurs qu’on a ciblés, sur des postes bien ciblés avec le staff. C’est un joueur de qualité et un meneur d’hommes. On sait ce qu’il sait faire sur un terrain donc, ça a été notre choix."

"La porte reste ouverte" pour Cherki

Ce choix est une demi-surprise puisque le nom de Lacazette avait été avancé depuis quelques semaines. Seulement, le capitaine lyonnais avait jeté un flou sur sa participation. Il a finalement accepté et retrouvera avant tout d’anciens partenaires du club rhodanien plus que des coéquipiers actuels. En effet, Alexandre Lacazette ne fera pas chambre commune avec Rayan Cherki, du moins à l’instant T. Malgré du mieux à l’OL, le jeune meneur fait les frais de la concurrence avec "un milieu fourni tout simplement". Mais avec de possibles refus à venir de clubs, il pourrait bien intégrer cette liste dans les jours ou semaines à venir. En tout cas, Thierry Henry laisse "la porte ouverte à tout le monde".