OL - JO 2024 : le staff français ouvre la porte à Lacazette

Alexandre Lacazette à l’échauffement lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alexandre Lacazette fait bien partie des potentiels candidats pour intégrer la liste de Thierry Henry afin de participer aux JO l'été prochain.

Ce serait une belle histoire au vu de son passé avec les A. Comme indiqué voilà quelques jours, Alexandre Lacazette figure parmi les présélectionnés dans un groupe élargi pour les JO 2024. Absent chez les grands de Didier Deschamps depuis 2017, le buteur lyonnais est dans le radar du staff de Thierry Henry.

L'information a été confirmée ce dimanche dans Téléfoot par Gaël Clichy, adjoint chez les Bleuets. "Il a beaucoup de temps de jeu, il est décisif et il est capitaine, a énuméré l'ancien défenseur à propos de l'avant-centre de l'OL. Il fait partie de cette liste-là. Forcément, il y aura des surprises et les joueurs sélectionnés, certains d'entre eux pourraient être surpris."

L'OL laissera partir ses joueurs

Rappelons que pour les Jeux olympiques, chaque nation a le droit de retenir 18 footballeurs, dont trois âgés de plus de 23 ans. Avantage pour Lacazette par rapport à la concurrence, l'Euro, qui sollicitera certains attaquants susceptibles de venir aux JO, mais aussi le choix des clubs qui pourraient retenir leurs éléments. Ce sont en effet eux qui décident d'envoyer ou pas les garçons appelés par les sélectionneurs. Or, par la voie de Pierre Sage notamment, la formation rhodanienne a déjà prévu qu'elle laisserait filer les éventuels convoqués.

Avec déjà 18 buts et 2 passes décisives cette saison en 29 rencontres toutes compétitions confondues, l'ex-Gunner est bien partie pour vivre un nouvel exercice à plus de 20 réalisations. Capital dans le retour en grâce de l'équipe, il pourrait mener l'OL vers une place européenne en Ligue 1 et un sacre en Coupe de France, avant de vivre un été sous le maillot bleu ?