OL : Alexandre Lacazette dans la tête de Thierry Henry pour les JO

Alexandre Lacazette après son but contre Le Havre avec l’OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Parmi les noms des potentiels jokers pour participer au JO l'été prochain avec la France, celui d'Alexandre Lacazette circulerait dans le staff de Thierry Henry.

Fin mars, l'OL, notamment par la voix de Pierre Sage, s'était dit favorable à la mise à disposition de ses joueurs pour les JO 2024. Au sein de la formation rhodanienne, cela concerne entre autres Rayan Cherki, à la bataille pour une place dans le groupe de 18 footballeurs qui sera convoqué par Thierry Henry. Mais il se pourrait que le milieu offensif ne soit pas le seul Lyonnais à disputer la compétition l'été prochain. En effet, Prime Video a rapporté que le nom d'Alexandre Lacazette intéresserait aussi le staff des Espoirs français.

Il ne fait bien sûr pas partie des U23 ayant le droit de participer au tournoi olympique, mais le règlement stipule que chaque équipe peut amener avec elle trois éléments plus âgés. Avec la tenue de l'Euro juste avant, les sélectionnés avec les A pourraient être désavantagés. Surtout que ce sont les clubs qui choisissent ou non de libérer les joueurs. Le capitaine de l'OL est donc dans la réflexion, comme d'autres, avec un avantage, que l'actuel 7e de Ligue 1 ait publiquement assumé sa position sur le sujet.

Quid de la position de l'OL en cas de barrage de C4 ?

Mais qu'en sera-t-il si l'Olympique lyonnais doit en passer par les barrages de la Conference League. En effet, en terminant 7e sans gagner la finale de la Coupe de France contre le PSG, il serait dans l'obligation de commencer sa saison 2024-2025 plus tôt en C4 (22 et 29 août). Sachant que les Jeux se tiendront du 24 juillet au 11 août. Dans cette situation, les dirigeants rhodaniens accepteront-ils de laisser partir leur meilleur buteur et leur atout offensif numéro 1 ? C'est une question qui pourrait se poser à l'avenir.