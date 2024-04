Après la victoire contre Brest (4-3), l’OL fait partie des quatre clubs du Top 5 européen à avoir remporté plus de quinze matchs sur ses vingt dernières rencontres.

Le club rhodanien se place parmi les grands clubs européens et pas n’importe lesquels… Avec Manchester City, le Bayer Leverkusen et l’Inter Milan, champions ou en passe de l'être pour d'autres, L’OL est l'une des quatre équipes sont du top 5 en Europe à avoir gagné plus de 15 matchs sur les 20 derniers, toutes compétitions confondues. Un nouveau statut qui fait de Pierre Sage et ses joueurs de réels clients pour une des compétitions européennes la saison prochaine.

Le technicien lyonnais n’avait pas caché ses ambitions aux joueurs à la suite de la qualification en finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0). Sa volonté de jouer l’Europe lui a souri une fois de plus dimanche après avoir vaincu dans la douleur le Stade Brestois (4-3) car l’OL est actuellement 7e de Ligue 1. Si cette position est maintenue, elle permettrait aux Lyonnais de décrocher un ticket pour une Coupe d'Europe la saison prochaine.

Impensable au début de saison

Avec 3 points pris en 9 matchs pour l’OL à l’entame de saison, ce scénario ne devait pas avoir lieu et voir les Lyonnais cumuler 15 victoires sur leurs 20 dernières sorties. Septièmes du championnat avec 41 points pris, les hommes de Pierre Sage ont donné vie à un scénario totalement utopique en début de saison. Mais le périple lyonnais n’est pas fini au vu d’un calendrier très chargé. Le PSG, Monaco et Lille sont leurs prochains adversaires pour les trois journées de Ligue 1 à suivre. De quoi écrire un peu plus l’histoire de l’OL cette saison…