TKYDG : renversant contre Brest (4-3), l’OL est 7e avant le PSG !

Au lendemain de la victoire de l'OL contre Brest (4-3), votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue dans la bonne humeur pour ce nouveau numéro. Brest, Europe, arbitrage, PSG... Tout a été passé en revue ce lundi.

C'est des moments de foot qui n'arrivent que rarement et pourtant les supporters de l'OL sont plutôt bien lotis sur le sujet. Dimanche soir, la réception de Brest est venue s'ajouter à celle de Montpellier la saison dernière (5-4) ou au nul contre l'OM en 2009 (5-5). Au terme d'un scénario hollywoodien, les Lyonnais se sont imposés face à Brest (4-3) et sont remontés à la 7e place de la Ligue 1. Ce parcours et ce match au mental ont été décryptés par l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi. Avec Mehdi Gana, vice-président du Vénissieux FC, comme invité, tout a été passé au crible, même la polémique autour de l'arbitre et une fois de plus sans langue de bois.

Un club seul contre tous ?

Cette polémique arbitrale a au moins eu le mérite de faire remonter à la surface le sentiment d'un OL seul contre tous dans cette seconde partie de saison. Entre mercato hivernal et arbitrage, les critiques sont nombreuses autour du club lyonnais comme si le succès dérangerait. Il y a forcément eu une pointe de chauvisme sur le plateau de TKYDG, mais il a également été question de tactique contre Brest, mais aussi dimanche prochain face au PSG, ou de mental. Une émission encore riche et pas seulement en émotions.