OL : "Tant qu’il y aura des Gones" en direct

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" revient pour un nouveau numéro autour de la victoire de l’OL contre Brest (4-3). Pour en parler, l’équipe de TKYDG reçoit Mehdi Gana, vice-président du Vénissieux FC.

Le palpitant est monté très haut et il a mis du temps à redescendre dimanche soir après cette victoire au bout du suspense de l’OL contre Brest (4-3). Au lendemain de ce nouveau succès, la pression est redescendue, les têtes sont un peu plus froides et il est l’heure d’en parler. Comme chaque lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est en direct à partir de 19h pour un nouveau numéro. Ce nouvel épisode reviendra sur la folle soirée vécue à Décines avec un scénario rocambolesque entre l’OL et Brest. Pour en parler, l’équipe de TKYDG reçoit Mehdi Gana, vice-président du Vénissieux FC, et, ensemble, ils reviendront sur la force mentale des hommes de Pierre Sage pour renverser une fois de plus la tendance.

Désormais septième de Ligue 1, à seulement deux points de la 6e et trois de la 5e, la formation lyonnaise est très clairement sur un nuage. Cette réussite a de quoi créer un peu de jalousie à travers la France et les erreurs d’arbitrages dimanche ont renforcé le sentiment d’un club contre tous. Ce sentiment sera débattu sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" avec la question de savoir s’il peut y avoir des compensations à venir alors que l’OL se rendra au Parc des Princes dimanche prochain (21h) pour affronter le PSG.