La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

En fin de contrat à l’issue de la saison, Ada Hegerberg était l’un des dossiers majeurs à l’OL. L’attaquante norvégienne devrait normalement prolonger avec les Fenottes.

Son retour était attendu pour le derby et finalement, il va falloir patienter encore un peu. Ayant annoncé être de nouveau avec le groupe après la trêve internationale d’avril, Ada Hegerberg s’est avant tout contentée de courir en marge samedi lors de l’entraînement ouvert au public. Toutefois, sa présence contre le PSG samedi (19h) pour la demi-finale de la Ligue des champions est espérée, après un mois d’absence suite au coup reçu contre Fleury. Dans sa quête de titres, l’OL aura bien évidemment besoin de son attaquante et pas seulement pour cette fin de saison. Mais la question était de savoir si Hegerberg serait toujours entre Rhône et Saône au moment de la reprise l’été prochain ou si elle aura mis les voiles ?

Une revalorisation salariale à la clé

Les dernières tendances voudraient que la Ballon d’Or 2018 soit toujours une Fenotte d’après les informations de Canal Plus et L’Équipe. Comme de nombreuses coéquipières, Ada Hegerberg est en fin de contrat à l’issue de cette saison et des discussions avaient commencé depuis quelques mois entre son entourage et Michele Kang pour parvenir à un accord. Ces dernières semaines, les positions se seraient rapprochées entre toutes les parties et Hegerberg devrait, selon toute vraisemblance, prolonger l’aventure à l’OL pour encore quelques années avec une belle revalorisation à la clé.