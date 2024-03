OL : Hegerberg ne reviendra "qu’après la trêve"

Encore absente pour OL - Benfica, Ada Hegerberg soigne toujours sa blessure au mollet. L’attaquante norvégienne ne sera pas là contre Le Havre dimanche et ne reviendra qu’après la trêve pour le derby contre Saint-Etienne.

Cela ne devait être au départ qu’un petit bobo à soigner après un vilain geste de la gardienne de Fleury. Finalement, l’absence sera un peu plus longue qu’attendue pour Ada Hegerberg. Sur le flanc depuis la demi-finale de Coupe de France, l’attaquante n’a toujours pas retrouvé le groupe de l’OL et a manqué son 4e match mercredi soir face à Benfica. Ce total montera à cinq dimanche puisque la Norvégienne a confirmé qu’elle ne sera pas présente contre Le Havre pour le dernier match avant la trêve internationale. "Je vais très bien. J'ai eu un gros coup sur mon mollet et l'évolution se déroule bien, a-t-elle confié sur OLPlay en marge du quart de finale retour de Ligue des champions gagné (4-1). Je serai de retour après la trêve. Mais c'est vrai que le choc a été brutal."

"Faire le max pour être au top de ma forme"

Devant faire l’impasse sur le rassemblement norvégien, Ada Hegerberg ne signera son retour à la compétition que le 14 avril prochain pour le derby contre Saint-Etienne. Cela lui laisse donc une grosse quinzaine pour se remettre à 100% physiquement alors que les demi-finales de Ligue des champions se profilent juste après le derby. En compétitrice aguerrie, la Ballon d’Or a forcément les crocs et doit ruminer ce geste reçu contre Fleury même si elle "ne veut pas recommencer à en parler. J’ai juste envie de revenir pour mon équipe. Je fais au max pour être au top de ma forme."