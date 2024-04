OL : Vicki Becho a signé son premier triplé en D1

Dans la large victoire de l’OL à Saint-Etienne (1-6), Vicki Becho a été la grande madame de ce derby. Avec un triplé, l’attaquante a parfaitement assuré l’intérim en pointe.

À la lecture du groupe retenu pour affronter Saint-Étienne, elles n’étaient que trois sur la ligne d’attaque. La jeune Abigail Charpentier, Vicki Becho et Kadidiatou Diani. Malgré l’absence d’enjeux véritables, il y avait de quoi avoir peur avec tous ces forfaits offensifs. Mais cela a permis à Becho de se mettre en évidence dans ce derby maitrisé d’une main de maître par l’OL (1-6).

Alignée à la pointe de l’attaque, l’internationale française s’est illustrée en s’offrant un triplé face au voisin stéphanois. Joueuse du match, Vicki Becho ne pouvait que savourer cette réussite personnelle, à l’image de ce lob subtil. "C’est mon premier triplé en D1 et lors d’un derby, c’est encore plus marquant. Ce (dimanche) soir, j’avais la possibilité de me montrer, mais dans une telle équipe, il faut se montrer à chaque occasion et toujours tout donner."

5 buts sur ses trois derniers matchs de D1

Dans le dur en première partie de saison et barrée par la concurrence, Vicki Becho n’a pas le même impact que la saison dernière durant laquelle elle avait été une vraie révélation. Néanmoins, en prolongeant son contrat avec l’OL, l’attaquante a donné l’impression d’être un peu plus libérée. Depuis cette bonne nouvelle, Becho enchaîne les titularisations remarquées et les entrées décisives. De bon augure pour les Fenottes avant la venue du PSG samedi à Décines pour la demi-finale de la Ligue des champions.