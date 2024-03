Mercato : Becho prolonge jusqu’en 2027 à l’OL

En fin de contrat à l’issue de la saison, Vicki Becho a finalement prolongé son bail avec l’OL. La joueuse offensive est désormais liée jusqu’en 2027 avec les Fenottes.

Une de plus. Dans le large plan de renouvellement de contrat, Vicki Becho vient d’apposer sa signature pour prolonger l’aventure avec l’OL. En fin de contrat en juin prochain, la joueuse offensive a finalement choisi de s’engager pour trois saisons supplémentaires avec les Fenottes. Arrivée en 2020, la native de Montreuil souhaite s’inscrire sur le long terme, comme elle l’a confié aux journalistes présents à Décines ce vendredi, dont Olympique-et-Lyonnais. "Je suis très contente, ça prouve que le club a confiance en moi. À moi dorénavant de leur rendre cette confiance. Maintenant, il faut travailler encore plus parce que le statut a un peu changé ces derniers temps et j’ai l’objectif d’être une titulaire, donc le travail est primordial."

Bompastor : "Il ne faut pas qu'elle se fixe de limites"

Prêtée à Reims en 2021-2022, Vicki Becho n’a pu gouter au titre européen décroché contre le FC Barcelone et a cet objectif collectif pour la fin de la saison. En tout cas, Sonia Bompastor se réjouit de pouvoir compter pour encore quelques années sur l’internationale française, âgée de seulement 20 ans. "Je la connais depuis pas mal d’années maintenant. Je suis allée la chercher quand elle était à Paris pour venir à Lyon. Je suis convaincue de son potentiel, a assuré la coach. Elle apporte énormément, elle est jeune, mais elle est capable par sa vitesse, sa percussion de faire des vraies différences. Il faut qu’elle croie en son potentiel, en sa qualité. Il ne faut pas qu’elle se fixe de limites, elle doit ambitionner d’être une titulaire indiscutable à l’OL, elle en a les qualités."

Auteure d’une entrée remarquée à Benfica mardi, Vicki Becho pourrait bien se voir offrir une titularisation contre Lille samedi (13h30). Afin de finir en beauté une semaine réussie.