Coupe de France : Frappart au sifflet d’OL - Valenciennes

Pour la demi-finale de Coupe de France, l’OL reçoit Valenciennes au Parc OL, le 2 avril prochain. Ce rendez-vous capital sera arbitré par Stéphanie Frappart.

Il y a un match de championnat trois jours avant, mais c’est bien la Coupe de France qui a été érigée comme l’objectif de cette fin de saison à l’OL. David Friio l’a d’ailleurs répété dans l’interview donnée à la chaîne du club. Le maintien quasiment assuré, la formation lyonnaise peut se lancer presque sans crainte dans la quête d’un premier titre depuis 2012. Avant de penser à la finale et au stade Mauroy, il y a une demi-finale à passer contre Valenciennes. Le tirage au sort a voulu que ce match du dernier carré se joue au Parc OL et les coéquipiers d’Alexandre Lacazette pourront compter sur la ferveur de leurs supporters. Il en faudra pour ne pas tomber dans le piège valenciennois le 2 avril prochain. Pour ce rendez-vous capital aussi bien pour l’OL que pour le VAFC dans cette saison loin des attentes, Stéphanie Frappart sera au sifflet.

La VAR et la goal-line technology utilisées pour cette demie

L’arbitre française n’a arbitré qu’à une seule reprise le club rhodanien cette saison, mais cela reste plutôt un bon souvenir. Elle était de la partie pour la première victoire de l’OL en Ligue 1 du côté de Rennes grâce au but de Jake O’Brien. À Décines, Mme Frappart sera assistée de Mikael Berchebru et Steven Torregrossa. À noter également que l’assistance vidéo sera présente pour cette demi-finale ainsi que la goal-line technology permettant de savoir si un ballon est entré totalement dans le but ou non.