Le coup d’envoi de PSG - OL décalé de 15 minutes

Le dimanche 21 avril, l’OL se déplace sur la pelouse du PSG pour la 30e journée de Ligue 1. Initialement prévue à 20h45, la rencontre débutera finalement à 21h.

Une répétition avant l’heure ? Cela est allé bien vite en besogne, mais le dimanche 21 avril pourrait bien être le premier affrontement entre l’OL et le PSG dans cette fin de saison. Tous deux engagés en demi-finale de Coupe de France, Lyonnais et Parisiens pourraient se retrouver à Lille pour disputer la finale le 25 mai prochain. En attendant la vérité du terrain dans cette compétition, une chose est sûre, les hommes de Pierre Sage se déplaceront bien au Parc des Princes le dimanche 21 avril. Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, les Rhodaniens monteront dans la capitale pour attaquer la deuxième montagne de leur calendrier d’avril après Brest à la maison (14 avril à 20h45).

Toulouse - OM à 19h sur Prime Video

La programmation de ce qui devait de base être un choc du haut de tableau avait été donnée avant même le coup d’envoi de la saison, PSG - OL faisant partie des affiches choisies à l’avance par Prime Video pour ses dimanches soirs. Seulement, la LFP a ajusté ces dernières heures l’horaire de la rencontre. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette et de Kylian Mbappé devaient initialement jouer à 20h45. Ils devront finalement attendre quinze minutes de plus. Le match de l’OM à Toulouse ayant été décalé à 19h et diffusé sur Prime Video, un réajustement a été fait pour que les deux rencontres ne s’entrechoquent pas. Le coup d’envoi entre le PSG et l’OL sera donc donné à 21h au lieu de 20h45.