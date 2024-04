Les joueuses de l’OL remontées après le rouge reçu par Lindsey Horan contre Brann. (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Pour le retour du championnat, l’OL se déplace à Saint-Etienne dimanche (21h). Ce derby, les Lyonnaises le joueront sans plusieurs joueuses cadres.

Il y a longtemps que l'OL n'avait pas voyagé avec autant d'absentes... Depuis le début de la saison, la formation lyonnaise a été touchée par plusieurs blessures, mais avait malgré tout réussi à gérer la situation. Dimanche (21h), à Saint-Etienne, c'est un leader amoindri qui va se présenter dans le Chaudron. À la lecture du groupe retenu par Sonia Bompastor, il y a de quoi prendre peur, surtout dans le secteur offensif. Si certaines milieux peuvent évoluer sur la ligne d'attaque, sur le papier, elles ne sont que trois attaquantes valides, dont une très jeune.

Pas de risques pour les joueuses touchées ou fatiguées

Pour le derby, seule Vicki Becho, Kadidiatou Diani et Abigail Charpentier sont disponibles. Aux forfaits déjà actés d'Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino, il n'y a pas eu de bonnes surprises pour Ada Hegerberg. S'étant contentée d'un footing ce samedi matin, la Norvégienne est encore préservée en prévision de la demi-finale de Ligue des champions contre le PSG. De précaution, il en est d'ailleurs beaucoup question quand on se penche sur le groupe retenu.

Comme elle l'avait laissé sous-entendre vendredi, Bompastor ne veut prendre aucun risque et Ellie Carpenter ainsi que Lindsey Horan ont été laissées au repos. Ce qui n'est pas le cas de Vanessa Gilles, bien présente pour le déplacement dans la Loire. Touchée aux adducteurs au début du rassemblement de l'Allemagne, Sara Däbritz est, elle aussi, ménagée, ce qui profite à Maéline Mendy, de nouveau avec les pros.

Le groupe de l’OL contre Saint-Etienne : Benkarth, Endler - Bacha, Gilles, Mbock, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Damaris, Dumornay, Majri, Marozsan, Mendy, Van de Donk - Becho, Charpentier, Diani