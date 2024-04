Ligue des champions : OL - PSG, vers un record d’affluence

Avec déjà 30 000 billets édités, la rencontre entre l’OL et le PSG en Ligue des champions va battre le record d’affluence. L’engouement pour la demie samedi prochain (19h) fait forcément plaisir à Sonia Bompastor.

Il reste encore une semaine pour faire grimper la jauge au maximum, mais le record d’affluence au Parc OL pour un match de l’OL féminin va tomber. Si le chiffre officiel ne sera donné que samedi prochain pendant le match, la demie de Ligue des champions contre le PSG va permettre au club de signer une nouvelle marque de référence dans l’enceinte de Décines. Les 30 661 spectateurs présents pour ce même choc en D1 féminine en novembre 2019 seront supplantés dans une semaine.

À sept jours du rendez-vous européen, la barre des 30 000 places avait déjà été atteinte, laissant donc peu de place au suspense d’un record battu ou non. "C’est génial, c’est vraiment top, s’est réjouie Sonia Bompastor. Je le disais, mais quand on fait ce métier, on veut du monde au stade, à la fois pour sentir le soutien, mais aussi pour vibrer avec les supporters. Ça fait plaisir de sentir qu’il y a un engouement qui est en train de se construire."

L'initiative des Bad Gones saluée

En plus du réseau de clubs féminins créé ces derniers mois au sein de l’OL, l’équipe féminine a pu compter sur l’appel lancé par les Bad Gones pour voir tout un club s’unir derrière les coéquipières de Wendie Renard. Si les derniers rendez-vous contre le PSG avaient été boudés par les groupes de supporters masculins, Sonia Bompastor n’a pu que saluer l’initiative venue du Kop Virage Nord lui-même. "C’est aussi bien de le sentir au niveau du club et des clubs de supporters qui se mobilisent. Il y a ceux de l’équipe féminine qui nous suivent de partout, mais là aussi les supporters du côté des garçons. Ça montre aussi qu’on arrive sur des matchs avec un vrai enjeu. Ce soutien peut faire la différence samedi, donc on apprécie et on a hâte d’y être."

Avant de penser au PSG, il y a un match de championnat à jouer ce dimanche. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un derby à Geoffroy Guichard.