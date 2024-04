En battant Brest, l’OL peut revenir à deux points de la 6e place

Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Battu (2-1) par Metz vendredi, Lens a manqué une belle occasion de s’échapper. Dans sa quête de 7e place, l’OL pourrait également se rapprocher très fortement de la 6e, en cas de succès contre Brest.

À chaque journée son lot de surprises dans cette Ligue 1 finalement illisible. La remontada de l’OL sera forcément l’un des moments marquants de cette saison, mais la course à l’Europe qui s’annonce dans ce sprint final semble l’être tout autant. Revenus de l’enfer, les Lyonnais ont désormais soif d’ambition avec la possibilité d’aller accrocher une place européenne sur les six dernières rencontres. Il n’y a que deux points de différences avec la 7e place actuellement occupée par Reims, mais l’OL pourrait se mettre à rêver plus grand après la 29e journée ce week-end. En accueillant Brest à Décines, la tâche n’est pas facile, mais la formation rhodanienne a un bon coup à jouer. "On a fait le job à Nantes qui nous offre une possibilité contre Brest, a souligné Pierre Sage. En fonction du résultat contre Brest, ça créera une situation pour aller à Paris."

Six équipes pour seulement deux places ?

La situation au Parc des Princes le 21 avril pourrait être celle d’une équipe qui n’est dorénavant qu’à deux points de la 6e place en plus de la 7e, en cas de succès rémois à Strasbourg ce samedi. Pourquoi un tel scénario ? Dans sa quête de maintenir le cap sur la course à la Ligue des champions, le RC Lens a craqué lors de son déplacement à Metz. Les hommes de Franck Haise ont été surpris (2-1) par l’avant-dernier de Ligue 1, qui se relance pour le maintien, et voient donc un peloton derrière pouvant recoller à leurs basques. En plus d’être passé "au filtre du haut niveau" dimanche, l’OL a un nouvel enjeu à ajouter sur son tableau de marche édité pour Brest.