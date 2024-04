Complètement relancé dans la course à l’Europe en plus d’être maintenu, l’OL attaque six derniers matchs capitaux. Les Lyonnais peuvent-ils faire l’exploit d’être européens la saison prochaine ?

C’est l’histoire d’une saison qui restera quoi qu’il arrive historique. Elle pourrait se finir sans rien à la fin, pourtant cet OL 2023-2024 sera pendant de nombreuses années dans les livres de records lyonnais et français. Il y avait les sept titres de suite acquis au début des années 2000, il y aura désormais les 7 points après 14 journées. Un début de saison chaotique qui ne laissait que peu d’espoirs quant à l’issue finale de cette saison. L’OL avait toutes les chances de descendre en Ligue 2 et cependant, la formation lyonnaise a réussi à supplanter Sète de 1947-1948 en faisant le tour de force de se maintenir.

Ce n’est mathématiquement pas encore fait, mais avec 12 points d’avance sur le barragiste à six journées de la fin, les joueurs de Pierre Sage ont fait ce que personne n’osait imaginer. Et quand un simple maintien était juste espéré, l’OL a déjà un tout autre objectif : celui de finir européen en fin de saison et de valider cette incroyable remontée de la meilleure des manières, en retrouvant cette Europe qui le fuit depuis deux saisons.

"Si les joueurs n’y croient pas maintenant…"

Il reste encore six matchs et les Lyonnais n’ont pas leur destin entre les mains. Pourtant, en revenant à deux longueurs de la 7e place, ils ont fait un pas de géant dimanche avec les trois points ramenés de Nantes. Eux que l’on disait condamnés à la descente ou à s’assurer une place dans le haut de la seconde partie de tableau après l’embellie de février vont viser bien plus que ça.

L’objectif est clair et assumé : la Ligue Europa et sa petite sœur la Ligue Europa Conférence font figure de nouveau cheval de bataille dans cette fin de saison. "On va aller embêter les équipes qui sont au-dessus de nous, c’est un bel objectif sachant qu’on vient de la dernière place, a rappelé Alexandre Lacazette dimanche. Si on arrive à grappiller des places et à finir le plus haut possible, ce serait bien. C’est un objectif affiché, il y a encore beaucoup de matchs à jouer, donc tout est possible".

Brest comme premier révélateur dimanche

De ce côté-là, il a été rejoint par son entraîneur, mais aussi par Nicolas Puydebois, notre consultant sur Olympique-et-Lyonnais. "Le club est à deux points de la 7e place et on a une finale de Coupe de France à jouer, donc si les joueurs n’y croient pas maintenant, ils n’y croiront jamais." Cela n’est pas gage de réussite, car l’OL peut tout perdre sur le mois et demi qu’il reste à jouer en France, mais il a surtout tout à gagner. Il y aura forcément des regrets en fin de saison si cette dernière se termine sans rien, mais après avoir touché le fond, vivre ce dénouement aussi palpitant relevait du miracle il y a encore trois mois.

Alors dans cette lutte finale pour la 7e place, l’OL peut-il rêver ? La formation rhodanienne peut désormais "aborder les matchs de manière libérée et un OL libéré n’est pas celui qui jouait avec la peur et la pression du maintien donc c’est dangereux pour l’adversaire", estime Nicolas Puydebois. De l’insouciance et de la légèreté, il en faudra forcément face à la montagne à quatre cols qui se présente dès dimanche (20h45) au Parc OL contre Brest. Avec encore trois matchs à la maison (Brest, Monaco, Strasbourg), les coéquipiers d’Anthony Lopes se doivent "de faire le plein de points à domicile".

Des concurrents pas au mieux

Dimanche doit d’ailleurs être le point de bascule et un vrai message envoyé à la concurrence représentée par Rennes, l’OM, Reims et peut-être bien Nice vu la dynamique des Aiglons. "Marseille et Rennes ne sont pas bien mentalement et physiquement en ce moment ce qui a permis à l’OL de revenir, a poursuivi notre consultant. Il y a des confrontations directes de Reims avec l’OM et Rennes et ça peut profiter à l’OL." Dans le vestiaire lyonnais, la course à l’Europe n’est pas un sujet tabou comme l’a confié Pierre Sage après Nantes. Mais l’heure n’est pas à l’enflammade non plus. "Le groupe est très concerné et la tête sur les épaules parce qu’on vient tellement de loin que personne ne nous imaginait à cette place-là, il y a trois mois", a joué les garde-fous Anthony Lopes.

L’équilibre reste encore précaire et les confrontations contre les cadors de vrais révélateurs, mais les Lyonnais ne s’interdisent rien. "Aujourd’hui, on est bien et on fera les comptes à la fin." Et si jouer sans calculer était finalement la recette miracle pour retrouver l’Europe ?