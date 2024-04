Ligue 1 : Mathieu Vernice arbitrera OL - Brest

Dimanche (20h45), l’OL reçoit Brest au Parc OL pour la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera arbitrée par Mathieu Vernice.

Après les concurrents directs pour le maintien, l’OL va désormais savoir s’il est vraiment un prétendant à l’Europe ou s’il est condamné à jouer le ventre mou jusqu’à la fin de la saison. Avec Brest, le PSG, Monaco et Lille au programme sur le prochain mois, soit les quatre premiers de Ligue 1, c’est une montagne à quatre cols qui se présente. Les joueurs de Pierre Sage ont l’occasion d’envoyer un vrai message dans cette course à l’Europe qui se jouera jusqu’à la 7e place. Le premier rendez-vous a lieu dimanche (20h45) du côté du Parc OL avec la réception du Stade Brestois.

Il avait exclu Lacazette contre Montpellier

Dauphins du PSG, les Bretons veulent assurer le plus vite possible leur participation à la Ligue des champions et c’est un match emballant qui se profile à Décines. Le coup d’envoi sera donné à 20h45 par Mathieu Vernice. Le jeune arbitre de 30 ans avait été au sifflet d’OL - Montpellier (1-4) en août dernier et avait notamment exclu Alexandre Lacazette pour son geste d’humeur sur Téji Savanier.

Les deux hommes ne s’étaient pas recroisés à Lorient (0-2) il y a un mois puisque le capitaine lyonnais était blessé et n’avait pas fait le déplacement. En sursis après son deuxième jaune en deux matchs à Nantes, Lacazette va devoir se tenir tranquille face à Mr Vernice qui sera assisté par Julien Garrigues et Mehdi Rahmouni. Bruno Coué et Cyril Gringore seront en charge de la VAR tandis qu’Abdelatif Kherradji sera l’arbitre remplaçant.