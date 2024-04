PSG - OL : Manuel Ugarte sera suspendu

Manuel Ugarte (PSG) et l’arbitre Gaël Angoula (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En raison des trois avertissements récoltés en moins de dix matchs, Manuel Ugarte sera bien suspendu pour l'affiche entre Paris et l'OL.

L'Olympique lyonnais n'est pas le seul à être touché par les suspensions. Si Duje Caleta-Car manquera la réception de Brest dimanche 14 avril, un futur adversaire des Rhodaniens sera lui aussi puni et manquera le match. Samedi soir, Manuel Ugarte, le milieu de terrain du PSG, a écopé du seul carton jaune de sa formation lors du nul 1-1 contre Clermont.

Or, l'international uruguayen avait déjà récolté deux avertissements lors des neuf dernières sorties des Parisiens, face à Lille début février, et Reims mi-mars. Comme le veut le règlement, il devrait donc logiquement être sanctionné par la commission de discipline de la Ligue mercredi, et se voir privé d'une rencontre. Ce sera lors de la réception de l'OL le dimanche 21 avril prochain.

Pas un titulaire indiscutable

Titulaire lors de la 27e journée du championnat, l'ancien footballeur du Sporting Portugal alterne entre présence dans le 11 et le banc de touche. Lors des chocs, en Ligue des champions notamment, Luis Enrique accorde en revanche davantage sa confiance à Vitinha, Warren Zaire-Emery et Fabian Ruiz.

Rappelons que du côté lyonnais, Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles sont susceptibles d'être suspendus pour le voyage dans la capitale en cas de carton jaune contre Nantes ce dimanche (20h45).