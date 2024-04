OL - Brest : la LFP confirme la suspension de Caleta-Car

Bastien Dechepy, arbitre de Nice – OL, avec Duje Caleta-Car (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Averti pour la troisième fois en moins de dix matchs contre Reims, Duje Caleta-Car va manquer un troisième match pour suspension cette saison. La LFP a confirmé l’absence du Croate pour OL - Brest le 14 avril prochain.

Il est redevenu un titulaire indiscutable et presque un porte-bonheur pour Pierre Sage. Laissé de côté par Fabio Grosso pendant deux mois, Duje Caleta-Car a profité du changement d’entraîneur à l’OL pour retrouver une place de titulaire. Après deux entrées en fin de match contre Lens et Marseille pour les débuts de Sage, le Croate a enchaîné 16 titularisations consécutives en Ligue 1 et Coupe de France. Il n’a finalement manqué deux rencontres suite à son expulsion contre Le Havre mi-janvier en championnat. Il en loupera un troisième contre Brest le 14 avril prochain puisqu’il sera encore une fois suspendu.

Deux suspendus à Brest également

Averti contre Lille le 7 février dernier, Caleta-Car avait encore vu jaune contre Strasbourg au tour suivant. Il devait alors se tenir à carreau au risque de devoir manquer une rencontre. Sanctionné samedi contre Reims (1-1) à la 71e minute, le défenseur lyonnais va donc manquer OL - Brest, comme l’a confirmé la commission de discipline de la LFP mercredi dans la soirée. Il ne sera pas le seul absent pour accumulation de cartons puisque dans le camp brestois, Kenny Lala et Jonas Martin feront également défaut le 14 avril (20h45).