OL : Caleta-Car a passé des "moments difficiles" avec Grosso

Bastien Dechepy, arbitre de Nice – OL, avec Duje Caleta-Car (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Titulaire sous Laurent Blanc et Pierre Sage, Duje Caleta-Car a connu un passage à vide de trois mois avec Fabio Grosso. Une période compliquée à gérer pour le défenseur de l'OL.

Hormis les deux premiers matchs de l’ère Pierre Sage et puis ses deux matchs de suspension suite à son rouge contre Le Havre, Duje Caleta-Car a joué toutes les minutes de l’OL depuis que le nouveau coach a pris ses fonctions. Successeur de Fabio Grosso, Sage a choisi de redonner sa confiance à l’international croate qui le lui rend plutôt bien depuis trois mois. Il a pourtant fallu remettre la machine en route et retrouver du rythme pour Caleta-Car. Recruté durant l’été, il a été l’une des victimes de l’arrivée de Fabio Grosso à la suite de l’éviction de Laurent Blanc.

Cinq buts encaissés en huit titularisations

Après quatre matchs entiers pour entamer la saison, il n’a ensuite joué aucune minute entre le 17 septembre et le 2 décembre, date de la prise de fonction de Pierre Sage. Avec l’entraîneur italien, Duje Caleta-Car ne faisait clairement pas partie des plans. "J'ai eu de mauvais moments avec le dernier coach, c'était difficile, mais ça fait partie du foot. Quand le nouveau coach est arrivé, il a parlé avec nous. J'ai senti dès le premier entraînement qu'il nous donnait toute la confiance, s'est remémoré le défenseur mercredi. Avec ça, tout est plus simple. J'ai pris ma chance, et je suis heureux de jouer à nouveau. J'espère aider l'équipe tant que je peux. Il y a de bonnes relations au sein de l'équipe, le moral est meilleur, tout le monde rigole, s'amuse, l'atmosphère est meilleure. Il faut garder la même énergie."

Avec le retour en grâce de l’ancien Marseillais sous Pierre Sage, l’OL n’a encaissé que cinq buts sur les huit matchs durant lesquels Caleta-Car a été titulaire.