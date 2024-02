OL : Tolisso est un "un couteau suisse"

Entré au poste de défenseur central lors du succès contre Marseille (1-0), Corentin Tolisso n'a pas été surpris. Le numéro 8 de l'OL assume cette polyvalence.

Il ne sera pas sur le pré du Parc OL ce vendredi pour la réception de Nice (21 heures) en raison d'une nouvelle blessure. Mais invité d'OLPlay en début de semaine, Corentin Tolisso a pu évoquer de nombreux sujets dont son entrée face à Marseille (1-0) dans un rôle inédit. "Pierre Sage m’a dit la veille du match que si je rentrais, j’allais peut-être jouer en tant que défenseur central. Ça ne me pose pas de souci, du moment que je rentre sur le terrain, j’essaie de m’adapter", a expliqué le numéro 8 de l'OL.

"Quand j’étais jeune, on m’avait dit que j'allais faire carrière en tant que défenseur central"

Une position sur le terrain qui ne l'a donc pas perturbé outre mesure. "J’ai joué à différents postes. Quand j’étais jeune, on m’avait dit que j'allais faire carrière en tant que défenseur central, s'est-il souvenu. Je suis un couteau suisse et je peux jouer à plusieurs postes." Et d'ajouter au niveau des échanges avec ses partenaires de la défense ce soir-là : "J’ai demandé à Duje (Caleta-Car) et à Jake (O'Brien) de beaucoup me parler. On parlait en anglais, mais ça passe aussi par les gestes. La communication est très importante entre nous.”