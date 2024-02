OL : Henrique et Tolisso absent, Lovren en séance individuelle

À deux jours de la réception de Nice à Décines, Pierre Sage doit composer avec quelques absences. Henrique et Corentin Tolisso sont en marge du groupe de l'OL tandis que Dejan Lovren s’est entraîné individuellement.

Après les scènes de joie de mardi, il y avait un peu plus de sérieux ce mercredi à l’entraînement de l’OL. Au fur et à mesure que les heures passent, la venue de Nice se rapproche du même coup un peu plus. Les Lyonnais savent que ce rendez-vous est important et peut faire basculer un peu plus la saison dans une autre dynamique. La tâche ne s’annonce pas facile avec les Aiglons, deuxièmes du championnat, mais qui restent malgré tout deux matchs sans victoire. Pour ce rendez-vous de la 22e journée, Pierre Sage ne devrait pas pouvoir compter sur Henrique et Corentin Tolisso. Le latéral et le milieu n’étaient pas présents à l’entraînement et continuent de soigner leur pépin physique. Même s’il assurait après la victoire à Montpellier que ce n’était "rien de grave" pour Tolisso, Pierre Sage ne devrait pas prendre de risque inutile.

Toujours pas d’Henrique ni de Tolisso dans le groupe de 22 joueurs de l’OL avant Nice #OL #OLOGCN pic.twitter.com/XWdC9j9RaA — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 14, 2024

Avec 22 joueurs à sa disposition ce mercredi, l’entraîneur lyonnais a axé son travail sur du jeu en terrain réduit pendant que les gardiens s’entraînaient de leurs côtés. Sans Rémy Vercoutre, excusé pour sa formation d'entraîneur, c’est Olivier Blondel qui s’est chargé de la mission, délaissant la réserve en plein entraînement juste à côté des pros. Absent contre Lille et Montpellier en raison de douleurs, Dejan Lovren n’a, lui aussi, pas repris le chemin des terrains d’entraînement. À la différence d’Henrique et Tolisso, il s’est attelé à un travail individuel en salle de soins d’abord, puis sur l’un des terrains du centre ensuite. Pas de quoi rassurer concernant la présence du Croate, que l’on dit sur le départ, contre Nice, vendredi soir (21h).