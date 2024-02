OL : Sage donne des nouvelles de Tolisso, sorti à Montpellier

Corentin Tolisso lors de Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Quelconque pendant les 40 minutes passées sur le terrain, Corentin Tolisso a laissé sa place juste avant la mi-temps de Montpellier - OL (1-2). Remplacé par Orel Mangala, le milieu a été touché à l'ischio-jambier.

Emballant contre l’OM et Lille, le milieu de terrain de l’OL a été bien moins séduisant à Montpellier (1-2). Comme par hasard, le visage collectif lyonnais en a aussi pris un coup. Alignés au coup d’envoi, Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso n’ont pas été des plus inspirés pendant 45 minutes. Enfin, 43 pour le dernier cité qui a été obligé de quitter prématurément ses coéquipiers. Capitaine contre Lille mercredi, Tolisso a enchaîné une deuxième titularisation à Montpellier, mais bien moins clinquante.

"Rien de grave" pour Sage

Quelconque dans le premier acte, le champion du monde 2018 est rentré aux vestiaires avant même le coup de sifflet, remplacé par Orel Mangala. Ce changement n’a pas été un choix tactique de Pierre Sage, mais bien la conséquence d’un pépin physique, comme l’a confirmé le coach lyonnais. Ayant ressenti une gêne à l’ischio-jambier, Corentin Tolisso n’a pas voulu prendre de risque, tout comme le staff médical, après trois matchs en une semaine. Toutefois, Sage a assuré qu’il n’y avait "rien de grave" concernant le milieu lyonnais. Seulement, avec Tolisso, on a appris à se méfier.