Bompastor "un peu déçue" après le nul de l'OL face au PSG (1-1)

Dominateur dans le jeu, l'OL a failli se faire surprendre par le PSG avant d'égaliser en fin de match (1-1). Sonia Bompastor a regretté le visage offensif de son équipe dimanche à Décines.

Sonia Bompastor, l'OL a failli perdre pour la première fois de la saison. Êtes-vous frustrée ou soulagée d'avoir obtenu ce nul face au PSG ?

D’égaliser en fin de match est important sur l’aspect mental : 1-1, on revient face à un bel adversaire qu’on ne laisse pas gagner, c’est positif de ce point de vue-là. À chaud, dans le contenu, je suis un peu déçue de ce qu’on a produit offensivement. On s’est procuré de grosses situations sur coups de pied arrêtés, même si la gardienne parisienne réalise deux très beaux arrêts. Mais dans le jeu, dans le déséquilibre, les 30 derniers mètres, c’est trop peu. On va continuer à travailler cette animation offensive. C’est ce qui est le plus difficile à mettre en place dans le football, on est lucide.

Vous avez pêché offensivement jusqu'à l'entrée de Cascarino. Elle s'est montrée décisive, est-ce une satisfaction dans cette soirée ?

"C’est une bonne nouvelle de voir Delphine performer sur un match comme celui-ci avec pas mal d’intensité, face à un adversaire de ce calibre. Par son entrée, elle a illuminé notre secteur offensif. En ce moment, on joue tous les trois jours, il y a énormément de matchs. Kadidiatou (Diani) a eu un petit bobo face au Slavia, donc on l'avait fait souffler face à Reims. Il y a quelques bobos dans l'effectif, ce n'est pas une excuse sur la performance, mais ce sont des éléments qui permettent de comprendre un peu mieux les choses."

"On sent que les organismes sont fatigués"

Eugénie Le Sommer a ouvert la porte à une prolongation. Quelle est votre position sur la question ?

Vincent Ponsot et Michele Kang savent exactement ce que je pense de la situation des joueuses qui doivent prolonger. C'est clair aussi pour les joueuses, on en a discuté au mois de janvier. Tout a été dit. Ça peut prendre du temps parfois parce que ce sont des discussions qui trainent parfois dans le foot.

Vous venez de jouer le PSG, vous rejouez mercredi en Coupe de France. Est-ce compliqué à gérer ?

Ça va être important de bien récupérer. Même si, sur le mois de janvier, on a pu préserver un peu les organismes, on a eu Amel (Majri) qui a eu un petit pépin avant le PSG, Dzsenifer Marozsán également. On sent que les organismes sont fatigués, mentalement aussi, il est difficile d'enchaîner tous les trois jours, mais aussi de se déplacer. Ça rajoute de la fatigue, donc il est important quand on est l'OL d'avoir un groupe étoffé pour pouvoir jouer sur toutes les compétitions.