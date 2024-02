Claudio Caçapa (ex-OL) viré de Molenbeek

Largement battu par Antwerp à domicile (0-4), le RWD Molenbeek continue de plonger au classement. Claudio Caçapa, intronisé durant l’été, n’a pas résisté et a été démis de ses fonctions par John Textor.

À l’image de Botafogo et de l’OL, le RWD Molenbeek n’aura pas connu une saison avec un seul entraîneur. Nommé à la tête du RWDM durant l’été par John Textor, Claudio Caçapa a été démis de ses fonctions dimanche soir. Cette décision du propriétaire américain intervient après un revers cinglant face à Antwerp (0-4) à domicile. L’entraîneur brésilien sera remplacé par Igor de Camargo de façon intérimaire.

"Le RWDM met fin à sa collaboration avec Cláudio Caçapa avec effet immédiat. Son adjoint, Anderson Luiz dos Santos Valiñas, est également remercié de ses fonctions, peut-on lire dans le communiqué du club belge. Igor De Camargo prend le rôle d'entraîneur intérimaire jusqu’à la nomination d’un nouvel entraineur principal, pour lequel des entretiens auront lieu dans les prochains jours. Le RWDM souhaite remercier Cláudio Caçapa et Anderson Luiz dos Santos Valiñas pour le travail fourni au cours des huit derniers mois."

Aucune victoire depuis deux mois

Quatorzième sur seize en première division belge, Molenbeek se bat pour son maintien dans l’élite, un an après avoir été promu. Ce sera sans Claudio Caçapa qui était fragilisé depuis plusieurs semaines. Le RWDM n’a plus gagné depuis le 16 décembre dernier et la colère des supporters connaissait à se faire entendre de manière plus virulente, à l’image du match arrêté contre le KAS Eupen il y a deux semaines. Le contingent d’anciens de l’OL perd donc l’un de ses membres en Belgique.