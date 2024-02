L’OL sait donc renverser le cours d’un match

Mené au score depuis la 24e minute de jeu, l’OL a trouvé les ressources mentales pour s’imposer. Une première cette saison qui en dit aussi beaucoup sur l’état d’esprit lyonnais.

L’OL de Pierre Sage aime décidément les séries de trois. Avant la trêve de décembre, les Lyonnais s’étaient donné de l’air avant les fêtes, en réalisant trois succès de suite en championnat. Une série qui lui avait permis de sortir de la zone rouge pour passer Noël plus léger. La série était même montée jusqu’à quatre avec la Coupe de France et le match contre Pontarlier. La formation lyonnaise égalera-t-elle son record de la saison ? Il faudra attendre vendredi soir (21h) et la venue de Nice à Décines pour le savoir.

En tout cas, voir l’OL espérer l’égaler relève presque du miracle, tant les joueurs de Pierre Sage sont passés à côté de leur sujet dimanche à Montpellier. Très loin du visage séduisant offert face à Lille, les Lyonnais ont balbutié leur football et se sont fait surprendre à la 24e minute, contre le cours du jeu certes, suite à une succession d’erreurs individuelles. "Je n’étais pas content, on n’avait pas de rythme, on s’est trop ouvert à ce que Montpellier fait de très bien : jouer vers l’avant, a regretté le coach après le match. On n’utilisait pas non plus la largeur."

"Quand on a égalisé, on a cherché à gagner"

Le discours à la pause n’a pas eu plus l’effet escompté puisque sans l’arrêt d’Anthony Lopes à la 54e minute, l’OL serait très certainement rentré bredouille dans la capitale des Gaules. Mais, à force de voir Montpellier vendanger, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont assurément dits qu’il y avait quelque chose à faire pour ramener a minima un point. Ayant utilisé des "valeurs collectives", la formation lyonnaise a renversé le match en l’espace de huit minutes grâce à son capitaine et à Maxence Caqueret. "C’est l’OL dans son ensemble qui a été en difficulté, a poursuivi le coach. On a été loin de nos standards depuis deux matchs. Le résultat est positif pour nous, mais Montpellier aurait aussi mérité de prendre des points, ou au moins un point."

En allant chercher ce troisième succès (1-2) de suite en une semaine, l’OL a réussi à remporter pour la première fois de la saison un match après avoir concédé l’ouverture du score. Preuve qu’il y a sûrement quelque chose de changé dans ce groupe. Car il y a fort à parier que ce match, s’il s’était joué il y a encore quelques semaines, ne serait pas tombé dans l’escarcelle lyonnaise, mais bien montpelliéraine.