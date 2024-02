Ada Hegerberg élue joueuse du mois de D1 féminine

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Pour la première fois depuis son arrivée à l’OL, Ada Hegerberg est lauréate du trophée de joueuse du mois en D1 féminine. L’attaquante norvégienne a pris le meilleur sur Tabitha Chawinga (PSG) et Naomie Bamenga (Lille).

Il n’y a pas eu de but à se mettre sous la dent dimanche pour Ada Hegerberg, mais l’attaquante norvégienne est bien repartie avec un trophée après le nul entre l’OL et le PSG (1-1). Pour la première fois depuis son arrivée à l’OL en 2014, l’attaquante s’est adjugée le trophée de joueuse du mois en championnat. Impensable quand on voit le nombre de buts inscrits par Hegerberg avec le club lyonnais. Tout cela est désormais rentré dans l’ordre avec ce sacre pour le mois de janvier.

Si elle avait le masque après le nul lyonnais, la Norvégienne avait fait forte impression pour lancer l’année 2024 et a séduit le public, les joueuses et entraîneurs de la D1 féminine. Avec 49,6 % des voix, Ada Hegerberg devance Tabitha Chawinga, buteuse dimanche soir à Décines pour le PSG, et l’international U20 française Naomie Bamenga qui évolue à Lille. Pour célébrer cette première, la numéro 14 lyonnaise a reçu son trophée des mains de Michele Kang, présente au Parc OL pour le choc du championnat.