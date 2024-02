Cascarino (OL) fait son retour avec les Bleues

Revenue à la compétition depuis seulement deux semaines, Delphine Cascarino va pouvoir retrouver le groupe des Bleues. Hervé Renard a annoncé que l'ailière faisait partie des 24 joueuses retenues pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Après des mois de galère, Delphine Cascarino enchaîne les bonnes nouvelles. De retour à la compétition avec l'OL, l'ailière a réussi à se montrer décisive pour la première fois dimanche face au PSG (1-1). Si elle ne sera créditée d'aucun but ni passe décisive sur l'action de l'égalisation lyonnaise, elle a bien provoqué sur son côté pour ensuite pousser à la faute Elisa De Almeida. Toutes deux pourront en reparler dans les jours à venir, puisqu'elles vont se retrouver avec l'équipe de France féminine.

Présent à l'Hôtel de Ville de Lyon ce mercredi, Hervé Renard a dévoilé sa liste de 24 joueuses retenues pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ayant manqué la Coupe du monde à cause de sa rupture du ligament croisé, Cascarino est de retour en Bleues pour ce rendez-vous important de la Ligue des Nations. Elle fait partie des six joueuses de l'OL qui feront partie du rassemblement français avec Selma Bacha, Griedge Mbock, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Avec le retour de Cascarino et un temps de jeu en baisse, Vicki Becho n'a pas été retenue pour ce rassemblement.

La liste des Bleues pour le Final Four de Ligue des Nations

Gardiennes : Peyraud-Magnin, Picaud, Durand

Défenseuses : Bacha, E.Cascarino, De Almeida, Karchaoui, Mbock, Périsset, Samoura, Lakrar

Milieux : Dali, Geyoro, Henry, Le Garrec, Majri, Toletti

Attaquantes : Baltimore, Diani, Le Sommer, Mateo, D.Cascarino, Dufour, Katoto