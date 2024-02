Bleues à Lyon : Hervé Renard lance un appel au grand public

L'équipe de France féminine de football affrontera l'Allemagne le 23 février au stade de l'OL en demi-finale de la Ligue des nations. Hervé Renard espère faire le plein.

Les Bleues, qui ont terminé invaincue de sa poule, auront une belle carte à jouer contre l'Allemagne, longtemps une référence en Europe (double championne du monde et huit fois championne d'Europe) mais en crise depuis quelques mois. Cette rencontre, demi-finale de la Ligue des nations, aura lieu le 23 février à Décines. Présent à Lyon, mercredi, pour annoncer sa liste, Hervé Renard en a profité pour lancer un appel. "L'occasion est magnifique dans un stade magnifique d'obtenir un ticket pour la finale d'une nouvelle et très belle compétition. On peut vivre une superbe fête dans un stade qui, je l'espère, sera le plus rempli possible, a-t-il déclaré. C'est un petit message. Il y a encore des places, il faut venir soutenir ces filles qui le méritent et ont un énorme challenge devant elles."

"L'endroit parfait pour jouer une demi-finale dans un stade fantastique"

Et de poursuivre au sujet de l'écrin de l'Olympique lyonnais : "C'est un endroit symbolique. L'OL est un grand club français avec tous ses titres. Au niveau du football féminin, il y a des gens qui ont été des précurseurs. Le palmarès de l'OL féminin est exceptionnel. C'est l'endroit parfait pour jouer une demi-finale dans un stade fantastique et espérer atteindre cette finale parce qu'il va falloir, à un moment donné, briser le plafond de verre pour aller décrocher quelque chose."

"Je lance un appel aux Savoyards"

Hervé Renard et les Bleues espèrent vraiment que le public sera au rendez-vous. "On aura aussi deux matches ici dans la phase de poules des JO. On a besoin du soutien du public, c'est important, a insisté le sélectionneur national. En tant que Rhônalpin de naissance, je ne peux que me féliciter de jouer ici. Je suis né à 100 km d'ici, à Aix-les-Bains. Je lance un appel aux Savoyards pour qu'ils viennent regarder le match aussi."