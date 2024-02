OL - Bompastor : "On a manqué un peu de rigueur en défense"

L'entraîneure de l'OL féminin, Sonia Bompastor est revenue sur la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France après le succès à Montauban (2-9).

L'OL poursuit son chemin en Coupe de France. Les Fenottes se sont qualifiées pour les demi-finales de la compétition en battant Mautauban (2-9). "C’était une belle après-midi de football. Je voulais mettre en avant le club de Montauban qui a été exceptionnel en termes d’accueil", a d'abord déclaré Sonia Bompastor au micro d'OLPlay. "On a marqué beaucoup de buts, mais on a manqué un peu de rigueur en défense. Dans le plan de jeu, on a respecté ce qu’on voulait faire. Individuellement, le secteur offensif a bien performé. On a différentes buteuses aujourd’hui. C’est bien de marquer pour la confiance", a poursuivi l'entraîneure de l'OL féminin.

Les Lyonnaises seront donc au rendez-vous pour les demi-finales. "Dans ce calendrier, le fait de recevoir à domicile pourra être un gros avantage", a-t-elle espéré. Les joueuses de Sonia Bompastor seront en repos ce week-end. Et c'est un groupe sans les internationales qui retrouvera le chemin de l'entraînement dès lundi.