Après avoir concédé l’ouverture du score dès la 8e minute, l’OL a déroulé à Montauban (2-9). Sans surprise, les Fenottes seront au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France.

Un match de Coupe de France juste avant une trêve internationale est toujours un piège. Encore plus quand il se tient sur un terrain champêtre et contre une formation de D2 féminine, dernière du championnat et dont c’est le match de gala. Devant plus de mille spectateurs à Montauban, le scénario d’un match compliqué n’a pas mis longtemps à se mettre en action. Mal entrées dans leur match, les joueuses de Sonia Bompastor ont concédé d’entrée de jeu un penalty dès la 8e minute. Alignée à la place de Christiane Endler, Laura Benkarth n’a rien pu faire face à Mbengue.

Le seul ballon que l’Allemande aurait pu avoir l’occasion d’arrêter, car derrière, ce fut une démonstration lyonnaise et une différence de niveau qui s’est accentuée au final des minutes. Mises sous pression par cette ouverture du score, les Lyonnaises n’ont heureusement pas eu à douter longtemps et tant mieux dans ce genre de match. Après un festival de Becho, non retenue avec les Bleues, sur le côté gauche, Sara Däbritz est venue remettre les deux équipes à égalité (1-1, 10e).

Doublé pour Le Sommer et Hegerberg, triplé pour Diani

Dans cette gestion de l’effectif, Sonia Bompastor avait fait tourner après le nul contre le PSG (1-1) et la trêve à venir. En plus des six changements au coup d’envoi, l’entraîneure avait fait tous ses changements avant même la 65e minute. Il faut dire que la messe avait été dite depuis longtemps. Après l’égalisation de Däbritz, Becho (22e) et Diani (37e) ont mis l’OL sur les bons rails. Ayant compris qu’il fallait passer sur les côtés, les Fenottes ont déroulé avec ce qui ressemblait presque à un spécifique centre en deuxième mi-temps.

Entrée à la pause, Eugénie Le Sommer n’a eu besoin que de trois minutes pour s’offrir un doublé (47e, 48e) et tuer tout suspense. Un coup de massue sur Montauban qui n’avait déjà plus d’espoir dans ce quart de finale. Finalement, l’OL a respecté la lanterne rouge de D2 jusqu’au bout avec un doublé d’Hegerberg pour le 6-1 et le 7-1 avant que Diani ne s’offre un triplé (64e, 74e) après son but en première mi-temps. Néanmoins, on peut parier que Sonia Bompastor retiendra avant tout les deux buts encaissés dont cette merveille d'Amandine Beché à la 86e minute. Qualifié pour les demi-finales, l'OL connaitra son adversaire vendredi lors du tirage au sort.