L’OL va devoir résister à l’offensive de Chelsea pour Bompastor

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OL, Sonia Bompastor ferait l’objet d’une offensive de Chelsea. Le club londonien réfléchirait à la coach lyonnaise pour prendre la suite d’Emma Hayes la saison prochaine.

Première femme à réussir le tour de force de remporter la Ligue des champions comme joueuse puis entraîneure, Sonia Bompastor aimerait bien accrocher un deuxième titre européen cette saison. La route est encore longue, mais l’objectif est clairement affiché avec un quadruplé en tête. Un parcours victorieux afin de boucler la boucle ? Ce n’est que supputation, mais Bompastor ne laisserait pas insensible sur les bancs adverses. Malgré un contrat qui s’étire jusqu’en juin 2025 avec l’OL, l’entraîneure française ferait l’objet d’une cour assidue de Chelsea pour la saison prochaine. L’information provient de nos confrères de The Athletic qui avance même que des négociations ont déjà été entamées avec la coach dans le but de la voir succéder à Emma Hayes, qui va prendre en mains la sélection américaine, sur le banc londonien.

100 matchs dirigés sur le banc lyonnais

Sonia Bompastor, qui a un temps été citée pour prendre la suite de Corinne Diacre en Bleues, n’a jamais caché son amour pour l’OL comme elle avait pu le faire au moment de sa 100e sur le banc contre le Slavia Prague. "L’OL, c’est mon club de cœur". Cela sera-t-il suffisant pour résister aux sirènes anglaises ? Le club lyonnais n’a pas souhaité faire de commentaires, mais avec l’arrivée de Michele Kang à la tête de la section féminine, l’ambition d’être compétitives est bien réelle. Encore faut-il que le projet finalement plus global avec le foot féminin français connaisse une belle avancée. Car à Lyon, c'est ce qu'on redoute le plus concernant un possible exode de joueuses dans les années à venir.