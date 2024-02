Suspension confirmée pour Tagliafico lors de Metz - OL

Nicolas Tagliafico (OL) et Musa Al-Taarami (Montpellier) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant récolté un carton jaune contre Lille en Coupe de France, Nicolas Tagliafico avait atteint la barre des trois avertissements en moins de dix matchs. Il sera suspendu pour le déplacement de l'OL à Metz le 23 février prochain.

La défense est en perpétuel chantier ces derniers temps à l’OL. Entre les cartons rouges de Dejan Lovren, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, Pierre Sage a dû innover à plusieurs reprises en 2024. Face à cette pénurie de centraux, Adryelson a dû faire ses débuts peut-être plus rapidement que prévu au Havre puis à Bergerac. Vendredi, contre Nice (21h), l’OL devra faire sans O’Brien, suspendu après la levée de son sursis, et très certainement Dejan Lovren et Henrique, tous deux en phase de "réathlétisation" d’après leur coach. Pierre Sage devra donc bricoler une fois de plus avec une défense Mata - Caleta-Car qui semble avoir les préférences du staff.

Quel latéral gauche contre Metz ?

Néanmoins, les problèmes défensifs ne seront pas réglés pour autant après le coup de sifflet final de cette rencontre de la 22e journée contre les Aiglons. Une semaine plus tard, l’OL devra faire sans Nicolas Tagliafico. Averti contre Lille en Coupe de France, le latéral gauche a écopé de son troisième carton jaune en moins de dix matchs. Mercredi, la commission de discipline a confirmé la suspension pour un match de l’Argentin qui manquera donc le déplacement à Metz le vendredi 23 février. Le couloir gauche pourrait donc se retrouver démuni en Lorraine pour un match capital dans la course au maintien.