Mercredi, l’OL a fait respecter son statut à Montauban avec une large victoire (2-9). Pourtant, entre l’ouverture du score et le dernier but de la soirée, il y avait de quoi imaginer Sonia Bompastor quelque peu irritée.

Dans cet après-midi de football, le festival offensif a été au rendez-vous. Les plus de mille spectateurs présents dans le Tarn-et-Garonne en ont eu pour leur argent avec onze buts inscrits en 90 minutes (2-9). Et paradoxalement, ce sont les deux réalisations montalbanaises qui retiennent presque l’attention. Quand on prédisait une marée lyonnaise sur le but de la lanterne rouge, c’est finalement le club de D2 qui a pris les devants dans cette rencontre. Aidé par une entame brouillonne de l’OL, des erreurs de placement et de jugement, Montauban a réussi le tour de force d’inscrire un but. Une petite victoire en soi puisque les coéquipières d’Alyssia Paljevic, remplaçante avant de rentrer en fin de match, deviennent les premières à marquer contre les Fenottes en évoluant en deuxième division.

Encore un match avec des buts encaissés

Laura Benkarth n’a rien eu à faire dans cette rencontre et pourtant l’Allemande est allée chercher par deux fois le ballon dans ses filets. Si, lors de ses précédentes titularisations, elle avait montré des signes de fébrilité avec des erreurs, elle n’a pas pu grand-chose mercredi, à l’image du 2ᵉ but de Montauban. Ce que l’on peut qualifier comme la plus belle réalisation de la soirée a surtout été rendu possible par l’attentisme défensif de l’OL, même si à 9-1, on peut se douter que le relâchement est forcément là. Mais Bompastor aime la perfection et la symphonie de ce quart a connu quelques fausses notes. La trêve internationale va désormais diviser le groupe lyonnais pendant deux semaines, mais gageons que le niveau de rigueur et d’exigence soit revu à la hausse pour la reprise du championnat.