OL : Sage encense Lacazette

Pierre Sage célébrant le troisième but d’Alexandre Lacazette lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis la prise de fonction au poste d'entraîneur de Pierre Sage, Alexandre Lacazette a retrouvé la confiance et en donne à ses partenaires.

Deux hommes au service de l'Olympique lyonnais. Pierre Sage et Alexandre Lacazette, chacun dans leur rôle, ont clairement contribué à la bonne dynamique actuelle : deux victoires consécutives en championnat devant Marseille (1-0) et à Montpellier (1-2), avec entre-temps la qualification en Coupe de France devant Lille). "Il s’est redonné de la confiance seul. Le tournant, c’est le match contre Toulouse (3-0, 10 décembre 2023) où il a inscrit un triplé, juge l'entraîneur de l'OL au sujet de son attaquant. Il marque dans des situations différences, il est décisif dans plusieurs situations de jeu. C'est bien pour lui et pour nous. "

"Une discussion d'hommes"

En inscrivant son 11ᵉ but contre Montpellier, Alexandre Lacazette représente 50% des buts marqués par l’OL Ligue 1. En quelques semaines, le gone de Mermoz (Lyon 8ᵉ) a retrouvé sa splendeur d'antan. "On a éclairci certaines choses par rapport à sa situation, mais c'était une discussion d'hommes avant tout, pas d'entraîneur à joueur, admet Pierre Sage. C'était pour clarifier un point avec lui. C'est un joueur expérimenté, je pense qu'il n'avait pas besoin de cette discussion pour se remettre sur le cheval et galoper."

"Avoir des joueurs performants autour de lui"

L'arrivée de nouveaux éléments lors du mercato hivernal a également contribué à ce regain de forme. "Il s’est reconstruit la confiance en marquant et son temps de jeu fait qu’il arrive à finir les actions. Il a besoin d’être en forme et d’avoir des joueurs performants autour de lui, décrypte Pierre Sage. Lorsqu’un attaquant marque, il valide aussi ce que fait l’équipe. C’est un bon joueur, un joueur expérimenté." Un joueur indispensable à l'OL qui devra confirmer son embellie lors des prochaines échéances.