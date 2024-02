Hervé Renard et Delphine Cascarino lors de France – Canada (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Présent à Lyon pour annoncer sa liste, Hervé Renard a surpris son monde en faisant appel à Delphine Cascarino. Toutefois, le sélectionneur ne veut prendre aucun risque avec la joueuse de l’OL.

À deux mois près, cela aurait fait un an qu’elle n’a pas porté le maillot de l’équipe de France féminine. On avait laissé Delphine Cascarino décisive en avril 2023 avec les Bleues pour le rassemblement d’avril. On ne pensait pas que ce match contre le Canada allait être son dernier avec les Bleues avant de longs mois. Victime d’une rupture du ligament croisé, la joueuse de l’OL a dû faire une croix sur la Coupe du monde et sur les six premiers mois de cette nouvelle saison.

De retour sur les terrains depuis la fin janvier, Delphine Cascarino a eu la bonne surprise de voir Hervé Renard la convoquer. Le sélectionneur a tenu à justifier ce choix ce mercredi à l’Hôtel de Ville de Lyon. "Pour ceux qui ont vu les 25 dernières minutes d’OL - PSG, je pense qu’il n’y a pas de discussions possibles. C’est elle qui arrive à faire la différence sur l’égalisation. Bien sûr, en total accord avec le staff lyonnais et la cellule de performance, il ne faut pas griller les étapes, mais elle va pouvoir nous apporter tout ce qu’elle a en plus que les autres sur un laps de temps plus court."

Becho voit la concurrence revenir

Pour la demi-finale de Ligue des Nations au Parc OL contre l’Allemagne, Delphine Cascarino débutera sur le banc. Il en sera de même pour la finale ou le match de la 3e place dans la foulée. Mais dans la vie de groupe, voir la Lyonnaise être présente avec les Jeux Olympiques est forcément une bonne nouvelle. Toutefois, ce retour n’est pas sans conséquence pour une autre Fenotte : Vicki Becho.

Révélation du Mondial, l’attaquante fait les frais de son temps de jeu à l’OL et d’une concurrence qui retrouve le chemin des terrains. "Vicki a la possibilité de redescendre avec les U23. Ce n’est pas facile de passer l’équipe de France A aux U23 mais cela permet d’avoir du temps de jeu. Elle ne l’a pas suffisamment avec l’OL pour lui permettre d’enchaîner les matchs. Ça va lui faire du bien. J’ai pu discuter avec elle, il ne faut pas le prendre de façon négative. La concurrence revient, Marie-Antoinette (Katoto) est revenue le stage précédent, là, c'est Delphine. Ce n’est pas définitif, mais il faut faire avec la concurrence." Le message est passé.