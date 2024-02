Sans club depuis son départ de l’OL l’été dernier, Idriss Bounaas a trouvé un nouveau point de chute. Le milieu de terrain a signé son premier contrat pro avec le FCU Craiova en Roumanie.

Il avait fait partie des nombreux joueurs laissés de côté par l’OL en fin de saison dernière au moment des choix pour l’Académie. En fin de contrat stagiaire, Idriss Bounaas ne s’était pas vu proposer la signature d’un premier contrat professionnel dans son club formateur. Milieu de terrain, il avait pris part à la préparation estivale sous Peter Bosz en juillet 2023, mais n’avait jamais eu les honneurs de disputer un match ou même de faire partie de l’effectif lyonnais de manière officielle.

Un contrat de six mois renouvelable

Libre après son départ de l’OL, le natif de Pierre-Bénite n’avait pas réussi à trouver de nouveaux défis et s’entraînait individuellement dans l’espoir d’une opportunité. Cette dernière est arrivée courant février avec la signature pour six mois au FCU Craiova en Roumanie. Une option pour trois années supplémentaires a été intégrée pour l’ancien international U20 algérien. À Craiova, Bounaas va faire ses débuts professionnels au sein de la première division roumaine et pourra compter sur certains francophones comme Léo Lacroix (ex-ASSE) pour favoriser son intégration.