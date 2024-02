Cascarino de retour dans le onze pour Montauban - OL

Delphine Cascarino (OL) (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Après avoir appris son retour en équipe de France, Delphine Cascarino a reçu une deuxième bonne nouvelle ce mercredi. L’ailière va connaitre sa première titularisation contre Montauban ce mercredi (18h) en quarts de finale de Coupe de France.

Décidément, les bonnes nouvelles s’accumulent pour Delphine Cascarino. Décisive contre le PSG dimanche en championnat, l’ailière a vu Hervé Renard sauter le pas pour le rassemblement de février. Convoquée pour la première fois depuis avril 2023 avec les Bleues, la Lyonnaise va pouvoir regoûter à un rassemblement en sélection pour le Final Four de la Ligue des Nations. Avant cela, Cascarino a un dernier match à disputer avec l’OL face à Montauban en Coupe de France féminine. Ce quart de finale, la native de Saint-Priest va le débuter d’entrée de jeu puisque Sonia Bompastor a décidé de la titulariser aux côtés de Kadidiatou Diani et Vicki Becho. Ce sera la première titularisation depuis la blessure contractée contre le PSG en fin de saison dernière.

Pour ce rendez-vous qui sent le match piège, l’entraîneure de l’OL a choisi de faire tourner avec six changements par rapport au onze qui a débuté contre le PSG dimanche. Laura Benkarth prend par exemple place dans le but lyonnais, tandis que Griedge Mbock souffle un peu. Cela permet à Alice Sombath d’être alignée aux côtés de Vanessa Gilles. Au milieu, Amel Majri est de retour après une petite blessure, tout comme Sara Däbritz qui profite du départ de Lindsey Horan vers sa sélection.

La composition de l'OL : Benkarth - Carpenter, Gilles, Sombath, Bacha - Majri (cap), Damaris, Däbritz - Cascarino, Diani, Becho