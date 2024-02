Montauban - OL : sans Horan ni Marozsán

Outre Lindsey Horan, déjà en sélection, Dzsenifer Marozsán ne figure elle aussi pas dans le groupe qui ira à Montauban mercredi en Coupe de France (18h).

Un dernier arrêt avant la trêve internationale pour les Fenottes. Mercredi à 18 heures, elles disputeront leur quart de finale de Coupe de France à Montauban, pensionnaire de D2. Pour ce match, Sonia Bompastor a laissé Lindsey Horan s'envoler pour les États-Unis afin de rejoindre sa sélection. Autre absente, Dzsenifer Marozsán, qui est remplacé dans le groupe par Julie Swierot, jeune milieu de terrain.

Morroni, Renard et Dumornay encore absentes

Pour le reste, l'effectif rhodanien qui affrontera la lanterne rouge de deuxième division est le même que celui qui a reçu le Paris Saint-Germain dimanche (1-1). On y retrouve Selma Bacha, Ellie Carpenter, Vanessa Gilles, Griedge Mbock, Sara Däbritz, Amel Majri, Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer ou encore Ada Hegerberg. En revanche, toujours de Perle Morroni, et bien sûr Wendie Renard et Melchie Dumornay, elles aussi à l'infirmerie.

Au total, ce seront 18 joueuses qui feront la route dans le Tarn-et-Garonne pour obtenir une qualification dans le dernier carré. L'affiche sera à voir gratuitement sur la chaîne de la Fédération française de football. Comme lors du tour précédent contre Nantes (6-0), les coéquipières de Christiane Endler seront largement favorites, mais seul le résultat du terrain fera foi, et il faudra qu'elles mettent les ingrédients nécessaires pour éliminer les Montalbanaises.

Le groupe de l'OL : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Sombath, Sangaré - Däbritz, Damaris, Majri, Swierot, Van de Donk - Becho, Cascarino, Diani, Hegerberg, Le Sommer