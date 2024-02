OL - Nice : les Niçois pourraient retrouver des armes offensives

Jérémie Boga lors de Nice – Lille (Photo by Valery HACHE / AFP)

Suite à la fin de la CAN, les Niçois s'apprêtent à voir revenir les attaquants Terem Moffi et Jérémie Boga. Ils pourraient être de retour face à l'OL.

Pour l'un, il faudra digérer la déception d'un revers en finale, tout près du but. Pour l'autre, il s'agira de redescendre du petit nuage sur lequel il se trouve depuis dimanche. Le 11 février, les deux Niçois, Terem Moffi (Nigéria) et Jérémie Boga (Côte d'Ivoire) s'affrontaient pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le second a pris le meilleur sur le premier sur le score de 2 à 1.

Moffi meilleur buteur de Nice

Désormais, les deux attaquants vont se reconcentrer sur leur club, Nice, qui vient de perdre le derby face à Monaco (2-3). Pourront-ils être présents contre l'OL dès vendredi ? Francesco Farioli, l'entraîneur italien de l'OGCN, devra trancher. Une chose est sûre, le visage offensif des Aiglons serait profondément modifié et amélioré avec ces retours. Moffi est le meilleur réalisateur de son équipe cette saison (sept réalisations), tandis que Boga, titulaire à gauche, cumule trois buts et deux passes décisives.

Le week-end dernier, le deuxième de Ligue 1 a vu revenir Valentin Rosier et de Khéphren Thuram, alors que Sofiane Diop est blessé. Le défenseur central Dante sera lui suspendu suite à son exclusion dimanche face à l'ASM.