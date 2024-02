Exclu contre Monaco, Dante manquera OL - Nice vendredi

Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice) (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Sévèrement exclu dimanche soir lors du derby Nice - Monaco, Dante fera défaut aux Aiglons vendredi face à l’OL. Côté lyonnais, Pierre Sage devra lui se passer de Jake O’Brien.

Après trois victoires de suite, dont deux en Ligue 1, l’OL espère bien faire le quatre à la suite à domicile contre Nice, vendredi soir (21h). La tâche s’annonce compliquée face au deuxième de Ligue 1, mais la spirale positive laisse espérer des jours meilleurs entre Rhône et Saône et une plus grande facilité à se sublimer lors des gros matchs. Le succès difficile à Montpellier (1-2) a peut-être bien servi de rappel à l’ordre nécessaire aux joueurs de Pierre Sage afin de s’assurer que la grosse tête n’avait pas pris ses quartiers à Décines. Treizième de Ligue 1 à l’issue de la 21e journée, l’OL veut poursuivre sur sa bonne dynamique face aux Aiglons.

O'Brien suspendu côté lyonnais

Ces derniers se sont inclinés lors du derby contre Monaco (2-3) et n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre matchs de championnat en 2024. Pour ce déplacement dans le Rhône, Francesco Farioli va d’ailleurs se passer de l’un de ses cadres. En effet, le capitaine niçois, Dante, a été exclu à la 54e minute par Mr Wattellier et sera donc suspendu automatiquement contre l’OL, en attendant sa sanction définitive. Un coup dur pour Nice, une bonne nouvelle pour l’OL qui, de son côté, devra faire sans Jake O’Brien. Averti d’un carton jaune contre l’OM dimanche dernier, l’Irlandais a vu son match de sursis sauter et ne sera pas disponible pour cette 22e journée du championnat de France.