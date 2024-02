OL, Montpellier, Caqueret, Sage… Votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire de l’OL à Montpellier, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour et a besoin de vos avis sur les différents thèmes de ce lundi.

Trois points qui font du bien à la tête et au classement. Ce n’était pourtant pas gagné dimanche à Montpellier. Toutefois, l’OL a fini sa semaine de la meilleure des façons avec un troisième succès en sept jours. Après l’OM en Ligue 1, Lille en Coupe de France, la formation lyonnaise a pris le dessus sur Montpellier (1-2). Avec ce succès et cette 13e place au classement, l’OL est sur la bonne voie pour une tentative de rédemption. Croyez-vous que ce regain de forme peut s’inscrire sur la durée et dès vendredi contre Nice ? Quels sont les points qui vous ont déplu dimanche dans l’Hérault ?

Sage doit-il être plus dur dans son discours ?

Ces questions, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" va tenter d’y répondre et de créer un débat avec son invité du jour, Robert Valette. Avec l’ancien joueur et éducateur à l’OL Académie, il sera aussi question de la prestation de Maxence Caqueret. Le milieu est-il le symbole de ce renouveau lyonnais ? Et comment expliquer qu’il a d’abord connu une première période brouillonne avant de monter petit à petit en puissance ? L’œil d’entraîneur de Robert Valette sera forcément précieux sur ce sujet, tout comme le troisième thème. Avec une 8e victoire en 12 matchs, Pierre Sage a transformé le visage de l’OL. Seulement, doit-il rester dans l’attitude d’un éducateur très pédagogue ou doit-il endosser le costume d’un vrai coach capable de taper du poing sur la table ?

Vous pouvez donner vos avis sur les thèmes et répondre à ces questions dans l’espace dédié aux commentaires.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.