L’OL féminin est officiellement qualifié pour les play-offs de D1

Avec son nul contre le PSG (1-1) dimanche, l’OL a mis fin à son sans-faute. Toutefois, les Lyonnaises ont officiellement décroché leur ticket pour les play-offs en fin de saison.

Il y avait forcément de la déception dans les rangs lyonnais dimanche soir. Malgré une domination certaine, l’OL a été obligé de partager les points (1-1) avec le PSG. Pire, la formation lyonnaise n’est pas passée loin de subir sa première défaite de la saison, toutes compétitions confondues. Heureusement, un débordement de Delphine Cascarino et un csc d’Elisa De Almeida ont empêché les Fenottes de connaitre cet affront à domicile. "Je pense qu’on méritait la victoire, mais je suis un peu déçue, car on ne s’est pas créé assez d’occasions, a déclaré Ada Hegerberg. C’était important de revenir pour nous et le public, parce qu'en ce qui concerne l’ascendant, le classement parle de lui-même. On n’est pas inquiètes, mais il faut regarder tous les détails pour voir ce que l’on doit améliorer."

21 points d'avance sur la 4e place

Frustrées et à la fois satisfaites d’avoir trouvé les ressources pour revenir dans la partie, les joueuses de Sonia Bompastor comptent toujours dix points d’avance sur le PSG et encore bien plus sur le Paris FC et Montpellier, quatrième. Car, cette saison, rien ne sert de courir, il faut arriver à temps avec l’instauration des play-offs. Une phase finale que verra officiellement l’OL après son point pris contre le PSG. "Je l’apprends (que l’OL est qualifié). L’objectif reste le même pour nous : terminer à la 1re place avec un maximum de victoires, a rappelé la coach lyonnaise. Il nous reste encore pas mal de matchs. On a un petit avantage en termes de points vis-à-vis du PSG, du Paris FC et de la 4e équipe. Ça ne change pas nos ambitions, même si ce match nul est un petit coup d’arrêt."

Un coup d'arrêt qui n'empêche pas l'OL d'être toujours invaincu.