Une semaine après son arrivée, Saïd Benrahma a fait ses débuts avec l’OL. Titulaire, l’ailier algérien a eu des occasions, mais reste encore à la découverte de son nouvel environnement.

Son impatience a fini par remonter jusqu’aux oreilles de Pierre Sage. Arrivé vendredi dernier à l’OL, Saïd Benrahma avait vécu des tribunes les deux victoires lyonnaises contre l’OM et Lille. Il avait donc hâte de pouvoir enfiler le maillot lyonnais pour aider à signer un trois succès de rang. Malgré les bonnes performances de Gift Orban et Malick Fofana en milieu de semaine, Pierre Sage a choisi de titulariser l’Algérien contre Montpellier, en l’alignant sur le côté gauche de l’attaque.

Dans un rôle différent de Fofana, Benrahma a avant tout essayé de faire la différence par des redoublements de passes plus que par une prise de profondeur. Cela s’est ressenti sur l’ensemble du jeu lyonnais, trop statique pendant plus d’une heure. Mais la satisfaction de la victoire a été au bout. "Je ne pouvais pas mieux commencer, a déclaré l’ailier au média du club. J'ai joué environ 60 minutes, et je suis super content. Je voulais être sur le terrain, je voulais jouer. Avec trois matchs, trois victoires, il faut continuer sur cette lancée."

Deux grosses occasions

Ayant vu un coup-franc passer pas très loin de la lucarne de Benjamin Lecomte juste avant la pause, puis une frappe enroulée de peu à côté, Saïd Benrahma est sorti peu après l’heure de jeu. À court de rythme après presque un mois sans jouer, l’Algérien va monter en puissance au fur et à mesure des semaines et des matchs. Car, il ne faut pas oublier qu’il n’est à Lyon que depuis une semaine et qu'il lui reste encore à se familiariser avec son nouvel environnement. "Je me suis senti bien, même si je ne connais pas encore bien l'équipe, mais je suis content. J'apprends à découvrir mes coéquipiers, et je pense qu'il y aura de bonnes choses à venir." Dès vendredi au Parc OL contre son ancien club, qu’est Nice ?