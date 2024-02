Les joueuses de l’OL ont pu compter sur leur public contre le PSG

Grâce notamment à des actions auprès des clubs féminins du Rhône, le choc OL - PSG a attiré plus de 21 000 spectateurs dimanche. Les Lyonnaises étaient satisfaites de retrouver une telle affluence.

Présente dans les travées du Parc OL, Michele Kang a dû être confortée dans son idée. L’OL féminin mérite de jouer dans un stade autrement plus grand que les 1500 places du terrain Gérard Houllier au GOLTC. Pour le choc contre le PSG, les Lyonnaises avaient pris leurs quartiers à quelques encablures du centre d’entraînement, en évoluant au Grand Stade. Qui dit grosse affiche, dit forcément Parc OL pour les Fenottes. Si elles ont souvent pu pester contre un manque de soutien, les Lyonnaises n’ont pas eu à se plaindre dimanche.

Les Lyonnaises veulent des "stades pleins"

21 764 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte de Décines. Si le résultat final (1-1) n’a pas été celui escompté, les supporters lyonnais ont joué leur rôle pour le plus grand plaisir des joueuses de l’OL. "C’est très appréciable de vivre ces émotions et de les partager avec le public. Ce (dimanche) soir, il a joué le jeu, on l’a bien entendu, s’est félicité Sonia Bompastor après la rencontre. De sentir les spectateurs nous pousser et nous soutenir jusqu’à la fin a pu nous aider à aller chercher cette égalisation."

Même son de cloche chez Delphine Cascarino et Ada Hegerberg qui regrettaient seulement de ne "pas leur avoir offert la victoire." Un match de foot est une fête et Michele Kang l’a bien compris. Son discours dans l’interview accordée à Olympique-et-Lyonnais a trouvé écho chez ses joueuses qui "veulent jouer dans des stades pleins."