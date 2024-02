L'OL attend un succès face à Nice depuis 2 ans

Nice – OL le 27 août 2023 (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Avant de recevoir Nice vendredi, l'OL reste sur une série de trois rencontres consécutives sans victoire face aux Aiglons.

On ne peut pas encore parler de série noire, mais tout de même, l'OL serait bien inspiré d'y mettre un terme. Vendredi 16 février à 21 heures, l'Olympique lyonnais reçoit Nice, solide deuxième de Ligue 1, bien que plus irrégulier dernièrement. Alors au cours de cette 22e journée, Alexandre Lacazette et ses partenaires parviendront-ils à battre les Niçois pour la première fois depuis deux ans ?

Le dernier succès rhodanien face aux Aiglons remonte au 12 février 2022, une victoire 2 à 0 grâce aux buts de Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi. Depuis, l'OGCN a gagné 3 à 1 en juin 2023, un revers qui a coûté aux joueurs de Laurent Blanc la 6e place après une remontée au classement. Les deux formations se sont également neutralisées à deux reprises (1-1 en novembre 2022 et 0-0 le 27 août 2023).

Un test contre la meilleure défense de Ligue 1

Ce résultat nul et vierge est d'ailleurs le premier point engrangé par l'OL cette saison. Si depuis, il a traversé des mois difficiles, il semble redresser la barre petit à petit au fil des semaines. Sortis renforcés par le mercato et la semaine qui vient de s'écouler, Pierre Sage et son groupe passent un test contre la meilleure défense de l'Hexagone. Rendez-vous vendredi pour voir ce que cette équipe rhodanienne a dans le ventre.