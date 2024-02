L’OL féminin ne veut pas tomber dans le piège montalbanais

Archi favori de son quart de finale de Coupe de France, l’OL sait que le match à Montauban peut être piège. Mais après le nul contre le PSG, une démonstration est attendue ce mercredi (18h).

Ce sera un peu David contre Goliath ce mercredi en fin d’après-midi à Montauban. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France féminine a réservé un duel des extrêmes. À 18h, le dernier de deuxième division recevra le leader incontesté et invaincu de D1. Entre Montauban et l’OL, les enjeux sont bien différents et pourtant, c’est bien la formation lyonnaise qui a la plus à perdre de ce voyage dans le Tarn-et-Garonne. Sur le papier, c’est une démonstration de force qui est attendue.

Avec le nul contre le PSG (1-1) et cette relative déception, on est en droit à une réaction d’orgueil des joueuses de Sonia Bompastor. Seulement, dans la petite enceinte qu’est le stade Jean-Verbeke et ses 1000 place, le match piège pointe le bout de son nez. Mais ne comptez pas sur les Fenottes pour prendre ce match à la légère. "C’est un match qu’il faut aborder avec beaucoup de sérieux, comme on le fait toujours, a assuré Ada Hegerberg après le PSG. Il n’y a jamais de match facile."

Un turnover attendu côté lyonnais

Au tour précédent, l’OL avait attendu la deuxième mi-temps pour vraiment tuer les espoirs du FC Nantes, autre pensionnaire de D2. L’adversité sera ce mercredi encore bien différente avec une formation qui lutte pour ne pas descendre en D3 mais les coéquipières d’Alyssia Paljevic ont bien l’intention de jouer un mauvais tour à l’une des meilleures équipes du monde. À Montauban, la venue des Lyonnaises est un véritable événement et faire un exploit est forcément dans toutes les têtes, même si la tâche s’annonce comme mission impossible.

Pour se rendre dans le Tarn-et-Garonne, Sonia Bompastor a certes libéré Lindsey Horan pour qu’elle retrouve les États-Unis un peu plus tôt, mais hormis Dzsenifer Marozsán, Perle Morroni, Wendie Renard et Melchie Dumornay, toutes les cadres sont là. Un turnover est certes attendu avant la trêve internationale, mais c’est aussi l’occasion pour les remplaçantes d’hier de montrer qu’elles peuvent être fiables sur cette seconde partie de saison.