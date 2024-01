Coupe de France : l’OL va retrouver Paljevic avec Montauban

Formée à l’OL, Alyssia Paljevic n’avait pas été conservée à l’issue de la saison dernière. Le 14 février, la gardienne retrouvera son club formateur avec Montauban.

Elle a été l’une des sauveuses de Montauban en huitièmes de finale de la Coupe de France féminine. Face à Brest, pensionnaire de D3, le club du Tarn-et-Garonne n’est pas passé loin de la désillusion et a dû passer par la case des tirs au but pour s’ouvrir le chemin des quarts de finale. En plus du doublé de Valérie Gauvin, du but égalisateur de Charlotte Fromantin à la 100e, Alyssia Paljevic s’est, elle, illustrée lors de l’épreuve fatidique. En stoppant deux tentatives brestoises, la gardienne a envoyé son club au tour suivant. Et le destin ne pouvait lui réserver meilleur clin d’œil.

10 minutes avec l'OL et un titre de championne de France

Le 14 février prochain, l’ancienne de l’AS Montchat va retrouver son club de cœur pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ce lundi, Stéphanie Frappart a en effet réservé l’OL à Montauban et donc des retrouvailles pour Paljevic avec son club formateur. Grande amie de Selma Bacha, la gardienne n’avait pas prolongé son contrat avec l’OL l’été dernier malgré ses premières minutes contre Reims au Parc OL. Prolongée d’une saison à la fin de son premier contrat professionnel, Alyssia Paljevic avait dû se résoudre à quitter le cocon lyonnais pour s’engager avec Montauban. Dernier de D2, le club du sud-ouest de la France va s’offrir une parenthèse enchantée avec la réception de l’OL le 14 février. Paljevic retrouvera, elle, son ex pour la Saint-Valentin.